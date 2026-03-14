Mit einem Grünschnabel-Duo will Biel den SCB aus den Play-Ins werfen. Niklas Blessing (19) und Rodwin Dionicio (21) überzeugen als Verteidiger-Paar – trotz unterschiedlichen Profilen.

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Wie abgeklärt und ruhig, aber gleichzeitig auch bissig und zweikampfstark Niklas Blessing auftritt, ist imponierend. Rodwin Dionicio ist derweil das erfrischende Kreativelement, auch wenn er sich mit seinen Vorstössen in dieser entscheidenden Meisterschaftsphase etwas zurückhält und offensichtlich darauf bedacht ist, dass das Risikomanagement stimmt. «Wir verstehen und ergänzen uns gut. Rodwin hat Qualitäten, die ich weniger mitbringe und umgekehrt», sagt Blessing.

Oft in dieser Saison erhielten Blessing und Dionicio jeweils einen routinierten Verteidiger-Partner zur Seite, aber nachdem Robin Grossmann (38) verletzt ausgefallen ist und Yanik Burren (29) durch einen Virus geschwächt wurde, bilden die Youngster ein Duo als zweites Bieler Defensiv-Paar. Und schlagen sich bislang sehr gut.

«Wenn man Angst hat, wird man zögerlich»

Dass in diesen Wochen viel auf dem Spiel steht (Biel sicherte sich mit einem Quali-Endspurt die Play-In-Teilnahme), scheint bei ihnen keine zittrigen Hände zu verursachen. Blessing dazu cool: «Die Aufregung ist im Vergleich zu den ersten National-League-Spielen in der letzten Saison weniger geworden. Und Angst darf man ohnehin nicht haben, sonst wird man zögerlich. Man muss bei jeder Aktion vollstes Vertrauen haben.»

Zudem verweist Blessing darauf, dass sie eine solche Atmosphäre letzte Saison schon bei den Junioren kennenlernten: «Vor 5500 Zuschauern durften wir damals dieses spezielle Playoff-Feeling aufsaugen.» Er und Dionicio traten auch da Seite an Seite auf, konnten für das Hier und Jetzt üben. Die damalige Finalserie gegen die GCK Lions ging letztlich mit 2:3 verloren. Nun strebt Blessing für die Mini-Serie gegen Bern ein anderes Ende an. Der Weg dazu: «Wir müssen so weiterspielen wie zuletzt.»

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