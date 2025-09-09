DE
Bereits nach vier Minuten
Rappis Larsson erzielt das erste Tor der neuen Saison

Die neue Hockey-Saison ist eröffnet. Bereits nach vier Minuten erzielt Rappis Jacob Larsson den ersten Treffer der neuen Spielzeit.
Publiziert: vor 20 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 9. September
