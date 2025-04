Bayer über die Meisternacht «Die Jungs können recht Gas geben»

Volle Halle und Partystimmung in Altstetten. Tausende Fans der ZSC Lions feiern am Samstag mit der Mannschaft in der Swiss Life Arena den errungenen 11. Meistertitel. Meister-Coach Marco Bayer spricht im Blick-Interview über die Feierlichkeiten der letzten 48 Stunden.

Publiziert: vor 8 Minuten