1/5 Fribourg-Topskorer Lucas Wallmark schied am Dienstag vor Spielmitte aus. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Mehr anzeigen

Stephan Roth und Matthias Davet

Die Szene, welche Gottéron in Alarmzustand versetzt, ereignet sich am Dienstagabend in der 28. Minute: Lausannes wuchtiger Verteidiger Aurélien Marti (30) macht einen Check in der Ecke der Waadtländer Defensivzone fertig. Seine 92 Kilo verteilt auf 1,90 Meter prallen auf Lucas Wallmark. Ein Check, wie er in den Playoffs an der Tagesordnung ist, der dem Fribourger Topskorer aber schlecht bekommt. Er krümmt sich vor Schmerz, fährt gezeichnet zur Bande und versucht es später noch einmal. Doch er kann das Spiel nicht fortsetzen. Ohne ihren Schlüsselspieler müssen die Drachen in der Endphase das einzige Tor der Partie hinnehmen.

Der Ausfall des 29-Jährigen muss den Saanestädtern mehr zu denken geben als die Niederlage. Ohne den Schweden ist es schwer vorstellbar, dass Fribourg sich in der Serie gegen den Qualisieger behaupten kann. Während Lausanne den Ausfall von Lauri Pajuniemi (25), der bei seinem ersten Spiel seit Februar bald verletzt ausschied, locker wegstecken kann und mit Ahti Oksanen (32) und Brendan Perlini (28) zwei ausländische Stürmer in der Hinterhand hat, drohen Fribourg die Stürmer auszugehen.