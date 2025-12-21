DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
National League: Balcers spricht über umstrittenen Torentscheid
Balcers zu umstrittenen Szene
«Ich denke, es ist feige»
Rudolfs Balcers, Spieler bei den ZSC Lions, äussert sich zum umstrittenen Torentscheid in der Partie gegen den HC Fribourg-Gottéron.
Publiziert: 08:51 Uhr
|
Aktualisiert: 09:07 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
In diesem Artikel erwähnt
ZSC Lions
HC Fribourg-Gottéron
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen