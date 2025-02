Aus gegnerischer Zone Heponiemi erzielt das Eigentor des Jahres

Aleksi Heponiemi ist der Unglücksrabe des Abends. Sein Pass an die blaue Line kommt nicht bei seinem Mitspieler Burren an, weil dieser sich auswechseln lässt. Die Rückgabe geht übers ganze Eis und landet am Ende im Eigenentor.

