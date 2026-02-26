Ajoie-Verteidiger kündigt sein Karriereende an

In einer Videobotschaft gibt der Ajoie-Verteidiger Jannik Fischer seinen Rücktritt bekannt. Nach dieser Saison beendet der 35-Jährige seine Profi-Karriere.

Höhepunkt: Aufstieg in die National League mit Lausanne 2013

661 Spiele, 50 Skorerpunkte, 447 Strafminuten in der National League

Nach 16 Jahren ist Schluss. Jannik Fischer (35) beendet nach dieser Saison seine Karriere als Profi-Eishockeyspieler. Dies teilt der Verteidiger des HC Ajoie in einer Videobotschaft mit. «Ich hatte das Glück, eine Karriere voller unglaublicher Emotionen zu erleben», teilt Fischer seinen Fans mit. Sein Höhepunkt war dabei der Aufstieg in die National League mit Lausanne im Jahr 2013: «Diesen Erfolg an der Seite meines Bruders zu erleben, ist unvergesslich.» Jannik und Simon Fischer verbrachten fünf Saisons zusammen bei den Waadtländern.

Beide starteten ihre Eishockey-Laufbahn beim EVZ und absolvierten alle Juniorenstufen bei den Zentralschweizern. Jannik Fischer kam bei Zug früh zu Einsätzen in der National League, schaffte den Sprung in die erste Mannschaft nicht auf Anhieb und wechselte zum Lausanne HC in die damalige Nationalliga B – heute Swiss League. Der Verteidiger etablierte sich im Team und stieg 2013 mit den Waadtländern auf. Sein Weg führte ihn über den HC Ambri-Piotta zurück in die Westschweiz zum HC Ajoie, wo er als Führungsspieler zum Captain-Team gehörte. Nach 661 Partien im Oberhaus des Schweizer Eishockeys, 50 Skorerpunkten und 447 Strafminuten beendet der 35-jährige Zentralschweizer seine Profi-Karriere im kommenden Frühling.

