Auf der Linie geklärt
Christe verhindert Hollensteins Comeback-Tor in extremis

Das wärs gewesen. Denis Hollenstein gibt nach eineinhalb Jahren Verletzung sein Comeback für die ZSC Lions. Gegen Ajoie gelingt ihm fast ein Tor. Aber eben nur fast.
Publiziert: vor 35 Minuten
Aktualisiert: vor 25 Minuten
