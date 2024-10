Du bist ein leidenschaftlicher Spieler des Hockey Managers? Dann bietet dir Blick vor der Weihnachtszeit die Gelegenheit, dich in einer Liga mit anderen Spielern zu messen und attraktive Preise zu gewinnen.

Nicht ganz billig, aber ein starkes Duo. Schaffen es Denis Malgin oder Sven Andrighetto in dein Team? Foto: keystone-sda.ch

Keine Ahnung, was du deiner besseren Hälfte zu Weihnachten schenken willst? Wie wäre es mit zwei Tickets für ein Spiel der National League oder einem NHL-Trikot? Oder eine PlayStation 5 mit der neusten Version des beliebten Spiels NHL 25? Das Beste daran: Du kannst dein Portemonnaie dafür in der Hosentasche stecken lassen – musst nur dein Können im Hockey Manager beweisen.

Mit dem «Hockey Manager» erstellt jeder Fantasy-Sportmanager sein Team mit einem vorgegebenen Budget. Alle Eishockeyspieler der National League haben einen Kaufpreis, der je nach Leistung schwankt. Jedes Tor oder jeder Assist bringt dem virtuellen Manager Punkte, während durch Strafen auch Punkte abgezogen werden. Schicke die beste Formation aufs Eis und tritt jeden Spieltag gegen andere Fantasy-Manager an!

Am Freitag, 1. November, startet Blick seine eigene Hockey-Manager-Liga. Der Wettbewerb läuft bis am 25. Dezember, und zu gewinnen gibt es tolle Preise. Schaffst du es auf den 1. Platz, winkt die Spiel-Konsole von Sony. Die zwei Matchtickets gibts für den Zweitplatzierten. Und das NHL-Trikot wird jener Spieler gewinnen, der am Abend des 29. Novembers, dem sogenannten Black Friday, die meisten Punkte sammelt.

Der bereits eröffneten Liga kannst du beitreten, indem du dich über das Dashboard oder den Reiter unter Meisterschaft bei «Blick Xmas Challenge» anmeldest. Für dein Team gibt es keine Regeln, ausser denen, die bereits aus dem üblichen Hockey Manager bekannt sind. Du kannst also mit den Spielern weitermachen, die dir seit Saisonstart Freude bereiten (oder Leid verursachen). Du darfst aber auch eine komplett neue Mannschaft für diese knapp zwei Monate aufbauen. Das Ligaformat der Meisterschaft ist dasselbe wie im «Original»-Modus des Hockey Managers.

Worauf wartest du noch? Tritt der Liga bei, baue dein bestes Team auf und werde zum besten virtuellen Sportdirektor im Schweizer Eishockey. Mit ein paar guten Entscheidungen und etwas Glück kommst du zu Weihnachten in den Genuss einer neuen PlayStation 5.