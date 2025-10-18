DE
Arena feiert ihn ab
Aeschlimann mit Wahnsinns-Save gegen Andrighetto

Sven Aeschlimann zaubert gegen die ZSC Lions. Der HCD-Schlussmann packt in der 26. Minute eine Monsterparade gegen Sven Andrighetto aus.
