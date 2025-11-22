DE
Ambri – SCRJ Lakers 1:5
Heed-Fehlpass knickt alle Ambri-Hoffnungen

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Ambri-Piotta – SCRJ Lakers (1:5).
Publiziert: 22:34 Uhr
|
Aktualisiert: vor 59 Minuten
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
26
37
61
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
26
20
47
3
Lausanne HC
Lausanne HC
27
22
47
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
26
-3
45
5
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
26
-3
45
6
HC Lugano
HC Lugano
26
13
43
7
ZSC Lions
ZSC Lions
26
14
41
8
EV Zug
EV Zug
25
0
40
9
SCL Tigers
SCL Tigers
26
-1
34
10
EHC Biel
EHC Biel
25
-6
32
11
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
26
-25
31
12
EHC Kloten
EHC Kloten
26
-17
31
13
SC Bern
SC Bern
25
-15
27
14
HC Ajoie
HC Ajoie
26
-36
19
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
