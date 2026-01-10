Externe Inhalte
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
40
47
84
2
HC Fribourg-Gottéron
40
34
74
3
Genève-Servette HC
40
7
70
4
Lausanne HC
40
22
68
5
HC Lugano
38
26
66
6
ZSC Lions
38
20
63
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
39
-8
62
8
EV Zug
38
-9
58
9
SCL Tigers
39
4
54
10
SC Bern
39
-11
51
11
EHC Biel
39
-16
49
12
EHC Kloten
38
-19
46
13
HC Ambri-Piotta
39
-36
45
14
HC Ajoie
39
-61
29
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs