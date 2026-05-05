Philip-Michaël Devos belastet ab der kommenden Saison Ajoies Ausländerkontingent nicht mehr. Denn der Kanadier besitzt neuerdings auch die Schweizer Staatsbürgerschaft.
«Diese Einbürgerung bedeutet mir sehr viel», lässt sich der 36-Jährige auf Ajoies X-Account zitieren. «Die Schweiz und insbesondere der Kanton Jura sind jetzt mein Zuhause.»
Devos stiess auf die Saison 2015/16 zu den Ajoulots. Seither bestritt er 608 Partien für die Jurassier, mit denen er 2021 den Aufstieg in die National League bewerkstelligte.
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