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Ajoie-Kanadier eingebürgert
«Die Schweiz ist jetzt mein Zuhause»

Kommenden Herbst nimmt Philip-Michaël Devos seine zwölfte Saison als Spieler des HC Ajoie in Angriff. Es wird aber seine erste als Schweizer Staatsbürger sein.
Publiziert: 07:49 Uhr
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Besitzt neu die Schweizer Staatsbürgerschaft: Ajoies Philip-Michaël Devos.
Foto: Nico Ilic/freshfocus
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Philip-Michaël Devos belastet ab der kommenden Saison Ajoies Ausländerkontingent nicht mehr. Denn der Kanadier besitzt neuerdings auch die Schweizer Staatsbürgerschaft. 

«Diese Einbürgerung bedeutet mir sehr viel», lässt sich der 36-Jährige auf Ajoies X-Account zitieren. «Die Schweiz und insbesondere der Kanton Jura sind jetzt mein Zuhause.» 

Devos stiess auf die Saison 2015/16 zu den Ajoulots. Seither bestritt er 608 Partien für die Jurassier, mit denen er 2021 den Aufstieg in die National League bewerkstelligte.

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