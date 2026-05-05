Kommenden Herbst nimmt Philip-Michaël Devos seine zwölfte Saison als Spieler des HC Ajoie in Angriff. Es wird aber seine erste als Schweizer Staatsbürger sein.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Philip-Michaël Devos belastet ab der kommenden Saison Ajoies Ausländerkontingent nicht mehr. Denn der Kanadier besitzt neuerdings auch die Schweizer Staatsbürgerschaft.

«Diese Einbürgerung bedeutet mir sehr viel», lässt sich der 36-Jährige auf Ajoies X-Account zitieren. «Die Schweiz und insbesondere der Kanton Jura sind jetzt mein Zuhause.»

Devos stiess auf die Saison 2015/16 zu den Ajoulots. Seither bestritt er 608 Partien für die Jurassier, mit denen er 2021 den Aufstieg in die National League bewerkstelligte.

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