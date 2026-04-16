Lausanne setzt auf den Ausländerpositionen auf Kontinuität: Ahti Oksanen (33) bleibt dem Klub ein weiteres Jahr erhalten. Der finnische Flügel spielt seit 2024 bei den Waadtländern. In der abgelaufenen Quali kam er in 48 Partien auf 12 Tore und 29 Assists für den Vize-Meister von 2025.
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