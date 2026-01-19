DE
«28 Jahre sind genug»
Hier verkündet Marc Lüthi seinen SCB-Rückzug

Beim SCB endet eine Ära: Marc Lüthi zieht sich als CEO und Verwaltungsratspräsident zurück. Nach 28 Jahren sei die Zeit gekommen.
Publiziert: 11:17 Uhr
|
Aktualisiert: vor 53 Minuten
