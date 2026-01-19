DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
Marc Lüthi verkündet seinen SCB-Rückzug
«28 Jahre sind genug»
Hier verkündet Marc Lüthi seinen SCB-Rückzug
Beim SCB endet eine Ära: Marc Lüthi zieht sich als CEO und Verwaltungsratspräsident zurück. Nach 28 Jahren sei die Zeit gekommen.
Publiziert: 11:17 Uhr
|
Aktualisiert: vor 53 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen