Die Katta-Äffchen aus dem Kinderzoo Rapperswil hatten als Playoff-Orakel bisher noch kein glückliches Pfötchen: Mit ihren vier Tipps lagen sie viermal daneben. Die nächste Chance gibts am Freitag bei der Vorhersage der Halbfinals.

1/5 Die Katta-Äffchen aus dem Kinderzoo in Rapperswil geben in diesem Jahr ihr Debüt als Playoff-Orakel. Foto: BENJAMIN SOLAND

Darum gehts Katta-Äffchen als Playoff-Orakel liegen mit Vorhersagen daneben

Bilanz der Halbaffen: vier Tipps, viermal falsch

Die nächste Chance gibts schon am Freitag vor den Playoff-Halbfinals Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Joël Hahn Redaktor Sport

Diese Vorhersagen lagen eindeutig daneben. Die Katta-Äffchen aus dem Kinderzoo Rapperswil hatten als tierische Orakel für die Playoff-Viertelfinals in der National League jede Menge Überraschungen angekündigt. Doch mit ihren Tipps – Bern, SCL Tigers, Kloten und Zug – lagen sie gleich viermal daneben.

Die Halbaffen hatten sich vor zwei Wochen mit viel Eifer für mehr oder weniger grosse Aussenseiter entschieden. Die sportlichen Auseinandersetzungen auf dem Eis ergaben allerdings ein anderes Bild. Am Ende setzten sich Davos, die ZSC Lions, Lausanne und Fribourg durch und machten die Äffchen angesichts der 100-prozentigen Fehlerquote zu den schlechtesten Orakeln der Welt.

Nun stehen die Playoff-Halbfinals der diesjährigen Saison an. Bei den Paarungen Lausanne – Fribourg und ZSC – Davos bietet sich den Tieren die nächste Chance auf treffsichere Vorhersagen. Am Freitag geht das Orakel in die nächste Runde.