1/5 Nächste Niederlage für die Nashville Predators. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Nashville Predators mit Roman Josi treten in der NHL weiter an Ort. Sie verlieren bei den Seattle Kraken 0:3. Die Predators müssen sich in der laufenden Meisterschaft auch im zweiten Vergleich mit dem Team aus dem Bundesstaat Washington geschlagen geben. Die erste Partie verloren sie Mitte Oktober zu Hause bereits mit 3:7.

Die Kraken gehen vier Minuten vor dem Ende des zweiten Drittels in Führung, die sie nach 23 Sekunden im dritten Abschnitt ausbauen. Das 3:0 fällt zweieinhalb Minuten vor der Schlusssirene ins leere Tor. Nach 20 Spielen, rund einem Viertel des Pensums in der Regular Season, weisen die Predators erst sechs Siege aus. Sie bleiben damit das nach Punkten zweitschlechteste Team der Liga.

Eine Niederlage setzt es auch für die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala ab. Die Mannschaft aus Kalifornien unterliegt in der heimischen Arena den Buffalo Sabres 0:1.