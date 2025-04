Zwei Tore in letzter Minute Pius Suter sorgt für unglaubliches Comeback

Die Vancouver Canucks erzielen gegen die Dallas Stars in der letzten Minute des dritten Drittels drei Tore und kommen so in die Partie zurück. Pius Suter ist gleich für zwei der drei wichtigen Treffern verantwortlich.

Publiziert: 07:29 Uhr