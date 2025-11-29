Hischier führt starke Serie fort – Fiala bei Pleite geehrt

Nico Hischier ist mit den New Jersey Devils weiter auf Höhenflug, während Kevin Fiala zwar trifft, mit Los Angeles aber verliert. Der Black Friday ist in der NHL Grosskampftag.

Nico Hischier, der Captain der New Jersey Devils, schiesst im vierten Spiel in Folge ein Tor. Es ist beim 5:0-Sieg in Buffalo bereits früh das siegbringende. In der 13. Minute trifft der Center, der auch zwei Drittel seiner Bullys gewann, nach der Vorarbeit seines Schweizer Teamkollegen Timo Meier zum 1:0.

Die Devils gewinnen ihr drittes Spiel hintereinander und sind aktuell das beste Team der NHL. Und daran hat Hischier sehr grossen Anteil. Nicht nur dank seiner Torserie, sondern mit neun Skorerpunkten in den letzten vier Spielen.

Entscheidenden Anteil am Sieg seiner San Jose Sharks hat in der Nacht auf Samstag auch Philipp Kurashev. Beim entscheidenden 3:2 von Adam Gaudette in der 36. Minute gegen die Vancouver Canucks verbucht der Berner einen Assist. Gleiches gelingt Pius Suter mit den St. Louis Blues. Er bereitet beim 4:3-Erfolg gegen die Ottawa Senators das Siegtor zehn Minuten vor Schluss vor.

Fiala unter den Top-3-Spielern

Unter die Torschützen reiht sich auch Kevin Fiala ein, am Ende verlieren die Los Angeles Kings aber zum vierten Mal in den letzten fünf Spielen. Der Ostschweizer erzielt in der 31. Minute das 2:1, am Ende haben die Kings im Derby gegen die Anaheim Ducks aber nach einer 4:2-Führung 4:5 im Penaltyschiessen das Nachsehen. In der Kurzentscheidung scheitert auch Fiala, er wird immerhin als drittbester Spieler der Partie ausgezeichnet.

Nicht seinen besten Abend erlebt Akira Schmid. Der Goalie der Vegas Golden Knights wehrt bei de 1:4-Niederlage in Montreal nur 15 von 18 Schüssen (83,3 Prozent) ab.

Josi und Bichsel mit Siegen

Zu einem Sieg (4:3 in Chicago) kommt Roman Josi mit den Nashville Predators. Dennoch bleibt das Team aus dem Bundesstaat Tennessee das schlechteste Team der Liga. Zu den Siegern gehört auch Lian Bichsel mit den Dallas Stars (4:3 gegen Utah).

Eine schwierige Saison erleben bisher die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter. Der Qualifikationssieger des letzten Jahres verliert beim 1:5 in Carolina zum dritten Mal in Folge und liegt derzeit ausserhalb der Playoff-Ränge.

