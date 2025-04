Vorsicht beim Schauen Hier trifft Schuss Bichsel in den Weichteilen

Schmerzhafte Erfahrung für Lian BIchsel in der NHL. Der Verteidiger der Dallas Stars bekommt in den Playoffs gegen Colorado Avalanche einen Schuss voll in die Weichteile und muss verletzt raus.

Publiziert: 07:54 Uhr | Aktualisiert: 08:05 Uhr