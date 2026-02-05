DE
FR
Abonnieren

Tor und Assist für den Captain
Für diesen Treffer muss sich Josi beim Gegner bedanken

Roman Josi tritt bei der 4:5-Niederlage gegen Minnesota. Der Schweizer steuert ausserdem einen Assist bei.
Publiziert: 07:53 Uhr
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen