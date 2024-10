Top-Torjäger der NHL Hischier erzielt seinen achten Saisontreffer

Die New Jersey Devils treffen in der noch jungen NHL-Saison zu Hause auf die New York Islanders. Im ersten Drittel trifft der Schweizer Nico Hischier zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich – es ist das bereits achte Goal im elften Saisonspiel für den 25-Jährigen.