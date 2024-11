1/4 Siebter Saisontreffer: Timo Meier stellt mit seinem Tor zum 2:1 die Weichen auf Sieg für die New Jersey Devils. Foto: Lynne Sladky

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das 2:1 zum Ende des zweiten Drittels war eine Co-Produktion von Timo Meier und Jonas Siegenthaler. Der Stürmer aus Herisau erzielte sein siebtes Saisontor, der 27-jährige Verteidiger gab seinen sechsten Assist. Nico Hischier hatte beim vorentscheidenden 3:1 fünf Minuten vor dem Ende seinen Stock im Spiel. Für den Walliser Captain der Devils war es der 230. Assist in der besten Eishockeyliga der Welt.

Während die Panthers zum ersten Mal nach sieben Siegen in Serie wieder als Verlierer vom Eis mussten, kommen die Devils immer besser in Fahrt. Der Sieg in Florida war der vierte aus den letzten fünf Spielen. Im Osten hat die Franchise aus New Jersey die Spitzenposition erklommen, wobei sie mit Abstand am meisten Spiele ausgetragen hat.

Im Westen ziehen die Winnipeg Jets weiterhin einsam ihre Kreise an der Spitze. Mit dem 6:3 bei den New York Rangers baute das Team von Nino Niederreiter den Startrekord auf 15 Siege aus 16 Spielen aus. Beim siebten Erfolg en suite blieb der 32-jährige Churer jedoch zum dritten Mal in Folge ohne Skorerpunkt.

Zum zweiten Mal in Serie und zum insgesamt sechsten Mal in dieser Saison konnte sich Pius Suter in die Torschützenliste eintragen. Der 28-jährige Stürmer markierte zu Beginn des Mitteldrittels das 2:1 für die Vancouver Canucks gegen die Calgary Flames. Am Ende resultierte ein 3:1 für das Heimteam, das damit seine beschauliche Bilanz vor eigenem Publikum etwas aufpolierte. Es war erst der zweite Sieg im siebten Heimspiel.