Fünf NHL-Schweizer stehen in der Nacht auf Mittwoch im Einsatz. Alle gestalten sie ihre Spiele siegreich. Kevin Fiala und Nino Niederreiter steuern je einen Treffer bei, Pius Suter gelingt ein Assist.

1/6 Kevin Fiala jubelt über sein Tor zum 3:1 gegen Montreal. Seine LA Kings gewinnen am Ende 5:1. Foto: CHRISTINNE MUSCHI

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Kevin Fiala, in dieser Saison der treffsicherste Schweizer NHL-Söldner, jubelt auch in der Nacht zum Mittwoch. Der St. Galler schiesst sein achtes Tor in der Regular Season.

Die Los Angeles Kings mit dem Schweizer Stürmer besiegen die Montreal Canadiens auswärts mit 5:1. Gegen das Schwergewicht aus der Eastern Conference schaffen die Kalifornier im Mitteldrittel innerhalb von vier Minuten mit drei Treffern die Wende vom 0:1 zum 3:1. Fiala versenkt in dieser Phase den Puck aus spitzem Winkel unter die Latte, nachdem er sich von seinem Gegenspieler gelöst hat. Montreal-Goalie Sam Montembeault macht keine gute Falle.

Auch Nino Niederreiter lässt sich als Torschütze feiern – in den fünf Partien zuvor ging er leer aus. Der Bündner setzt sich im Gedränge vor dem Tor durch. Mit seinem vierten Saisontreffer hilft er, die Winnipeg Jets nach drei Niederlagen wieder auf die Siegesstrasse zu bringen. Seine Mannschaft gewinnt auswärts gegen die Vancouver Canucks 5:3. Beim letzten Treffer ins leere Tor lässt sich Niederreiter einen Assist gutschreiben.

Auch Suter, Bichsel und Kurashev siegen

Einen Assist lässt sich Pius Suter gutschreiben. Den zehnten Skorerpunkt der Saison erhielt er für die Beteiligung am 1:0-Führungstreffer der St. Louis Blues, welche die Calgary Flames letztlich mit 3:2 Toren besiegen.

Bei Dallas verteidigt Stammspieler Lian Bichsel auch im 17. Meisterschaftsspiel. Der Solothurner gewinnt mit den Stars auswärts 3:2 n.V. über die Ottawa Senators und feiert den dritten Sieg in Folge.

Mit Philipp Kurashev geht auch der fünfte Schweizer, der am Dienstagabend in Nordamerika spielt, als Sieger von Eis. Der Stürmer, der nun seit fünf Partien auf einen Treffer wartet, gewinnt mit den San Jose Sharks 2:1 n.V. gegen Minnesota Wild.

Die restlichen NHL-Schweizer haben am Dienstag Pause. Jonas Siegenthaler, Timo Meier und Nico Hischier mit den New Jersey Devils, JJ Moser mit den Tampa Bay Lightning, sowie Akira Schmid mit den Las Vegas Golden Knights stehen nicht im Einsatz.

