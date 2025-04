1/4 Die LA Kings mit Kevin Fiala (r.) machen mit dem Sieg gegen die Winnipeg Jets einen weiteren Schritt Richtung Playoffs. Foto: IMAGO/Imagn Images

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Kevin Fiala entscheidet das Schweizer NHL-Duell mit Nino Niederreiter zu seinen Gunsten. Die Los Angeles Kings fügen den Winnipeg Jets mit 4:1 die erste Niederlage seit drei Spielen zu.

Das Heimteam macht den Unterschied bereits in den ersten zehn Minuten durch Tore von Trevor Moore und Anze Kopitar. Die bereits für die Playoffs qualifizierten Gäste verkürzen Mitte des Mitteldrittels zwar. Die Kings antworten jedoch nur vier Minuten später und stellen den Abstand wieder her. Schliesslich trifft Adrian Kempe eine Minute vor dem Ende ins leere Tor. Niederreiter bleibt zum dritten Mal ohne Skorerpunkt, Fiala wartet seit nunmehr vier Partien auf ein Tor oder einen Assist.

Die Kings festigen durch den zweiten Sieg in Serie den fünften Platz in der Western Conference und befinden sich auf Kurs Richtung Playoffs – das Polster beträgt aktuell beruhigende elf Punkte.

Ebenfalls auf bestem Weg in die Playoffs sind die Tampa Bay Lightning. Das Team mit Janis Moser setzt sich bei den New York Islanders 4:1 durch und belegt nach dem vierten Sieg in Serie den vierten Platz in der Eastern Conference. Moser bleibt ohne Skorerpunkt, handelt sich aber eine 2-Minuten-Strafe ein.

Ohne den verletzten Captain Roman Josi setzt es für Nashville die vierte Niederlage in Folge ab. In Columbus unterliegen die Predators mit 4:8. Die Franchise aus Tennessee hat keine Chance mehr auf die Playoffs.

