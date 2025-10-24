DE
Sein drittes Saisontor
Hier trifft Pius Suter für die St. Louis Blues

Pius Suter reiht sich in der NHL unter die Torschützen, verliert mit St. Louis das Heimspiel gegen Utah aber 4:7.
Publiziert: 08:15 Uhr
