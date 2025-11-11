Devils kassieren erste Heimpleite der Saison trotz Meier-Tor

Trotz eines Tores und eines Assists von Timo Meier müssen die New Jersey Devils ihre erste Heimniederlage in dieser NHL-Saison hinnehmen.

Trotz Tor und Assist von Timo Meier (r.): Die New Jersey Devils gehen zum ersten Mal in dieser Saison vor Heimpublikum als Verlierer vom Eis. Foto: Adam Hunger

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die New Jersey Devils verlieren im achten Heimspiel der Saison zum ersten Mal. Timo Meier skort doppelt, kann die 2:3-Niederlage nach Verlängerung gegen die New York Islanders aber nicht verhindern.

Im Nachbarschaftsduell erwischt das Heimteam den besseren Start. Meier trifft in der 3. Minute in Überzahl aus zentraler Position und markiert seinen fünften Treffer in dieser Saison (Video oben). Nachdem die Gäste die Partie gedreht haben, ist der 29-jährige Ostschweizer auch beim Ausgleich fünf Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit beteiligt. Beim Treffer von Simon Nemec gibt Meier den vorletzten Pass – sein achter Assist, womit er bei 13 Skorerpunkten angelangt ist.

Für mehr als einen Punkt reicht es den Devils jedoch nicht. Mathew Barzal trifft in der 2. Minute der Verlängerung und sorgt so für die erste Heimniederlage von New Jersey in dieser Saison. Diese ist alles andere als zwingend, stehen am Ende doch 35:24 Abschlüsse für das Heimteam in der Statistik. Captain Nico Hischier und Jonas Siegenthaler bleiben beim Gastgeber in knapp 25 respektive 20 Minuten Eiszeit ohne Torbeteiligung.

Predators finden nicht aus Pleitenserie

Weiterhin nicht auf Touren kommen die Nashville Predators. Ohne den nach wie vor verletzten Schweizer Captain Roman Josi bezieht das Team aus Tennessee beim 3:6 gegen die New York Rangers die fünfte Niederlage am Stück.

Bei den Vegas Golden Knights geht die Rochade auf der Goalieposition weiter. Nachdem er gegen die Anaheim Ducks vier Tore kassiert hat, findet sich Akira Schmid gegen die Florida Panthers auf der Bank wieder. Von dort aus sieht der Emmentaler die 2:3-Niederlage – die dritte Heimpleite in Serie für die Golden Knights.

