Fiala brilliert bei Kings-Gala – Hischier-Tor reicht nicht

1/2 Kevin Fiala befindet sich mit den Los Angeles Kings im Hoch Foto: Mark J. Terrill

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala beenden in der NHL die acht Spiele dauernde Siegesserie der Carolina Hurricanes. Die Kalifornier gewinnen gleich 7:2.

Fiala leistet die Vorarbeit zum 6:0 von Quinton Byfield (29.) und erzielt das 7:1 (59.) selber. Er steht nun bei 26 Toren und 21 Assists in der laufenden Meisterschaft. Dank des siebten Sieges in den letzten acht Partien festigen die Kings den 3. Rang in der Pacific Division. Der Vorsprung auf die viertplatzierten Calgary Flames beträgt acht Punkte.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Weniger gut läuft es den New Jersey Devils, die trotz des 30. Saisontores von Nico Hischier zum 1:2 (28.) gegen die Ottawa Senators zu Hause 2:3 verlieren. Während sich der Schweizer Captain der Devils, der zum zweiten Mal in der Regular Season der NHL die 30-Tore-Marke knackt, in der sechsten Partie in Serie in die Skorerliste einträgt, bleibt Timo Meier wie im Spiel zuvor punktelos. Jonas Siegenthaler fehlt New Jersey weiterhin verletzt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Pleiten für Suter und Moser

Die Devils haben nach der dritten Niederlage in den letzten vier Partien noch sechs Punkte Vorsprung auf die New York Rangers, die in der Metropolitan Division den 4. Rang belegen. Die Rangers gewinnen gegen die Vancouver Canucks mit Pius Suter 5:3. Eine Niederlage setzt es auch für Janis Moser mit den Tampa Bay Lightning ab - 4:6 beim Utah Hockey Club.

Die Nashville Predators setzen sich ohne den weiterhin verletzten Captain Roman Josi gegen die Toronto Maple Leafs 5:2 durch. Dennoch liegen die Playoffs ausser Reichweite.

keystone-sda.ch Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. keystone-sda.ch In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. Hier gehts zu den Resultaten