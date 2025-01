1/4 Nino Niederreiter gratuliert Torschütze Wladislaw Namestnikow. Für den Schweizer Stürmer ist der Assist gleichbedeutend mit dem 470. Skorerpunkt in der Regular Season der NHL. Foto: Charles Krupa

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Winnipeg Jets feiern in der NHL in der Nacht auf Freitag den fünften Sieg in Folge. Beim 6:2 gegen die Boston Bruins hat auch Nino Niederreiter seinen Stock im Spiel.

Der 32-jährige Bündner gibt beim frühen Führungstreffer der Gäste in Überzahl das entscheidende Zuspiel auf Torschütze Wladislaw Namestnikow. Es ist Niederreiters 470. Skorerpunkt im 940. Spiel der Regular Season. Ihm gelangen 236 Tore und 234 Assists in der besten Eishockey-Liga der Welt. In dieser Saison steuerte der Stürmer bisher 13 Treffer und 14 Vorlagen zum Höhenflug der Jets bei. Die Franchise aus der kanadischen Provinz Manitoba hat mit Abstand am meisten Tore aller Mannschaften in der Liga erzielt und steht im Westen unangefochten an der Tabellenspitze.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Pleite für Kurashev und Niederreiter

Auch die Los Angeles Kings befinden sich nach wie vor auf Playoff-Kurs – trotz der vierten Niederlage in Serie. Gleich mit 0:3 taucht das Team mit Kevin Fiala (28) bei den Tampa Bay Lightning. Der Ostschweizer bleibt zum zweiten Mal in Folge ohne Torbeteiligung. Janis Moser fehlt bei den Lightning weiterhin verletzt.

Zurück auf der Verliererstrasse sind die Chicago Blackhawks. Nach dem Sieg zwei Tage zuvor in Tampa setzt es für das Team von Philipp Kurashev (25) bei den Carolina Hurricanes ein 2:3. Es ist die achte Niederlage aus den letzten zehn Spielen und die 35. in der Saison. Der Schweizer Stürmer weist nach lediglich zehn Minuten Eiszeit eine Minus-2-Bilanz aus.

keystone-sda.ch Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. keystone-sda.ch In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. Hier gehts zu den Resultaten