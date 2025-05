Die Spieler der Florida Panthers freuen sich über den zweiten deutlichen Sieg bei den Hurricanes. Foto: Karl B DeBlaker

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Florida Panthers machen in den NHL-Playoffs den nächsten Schritt zur neuerlichen Final-Qualifikation. Der Titelhalter führt in der Halbfinal-Serie gegen die Carolina Hurricanes mit 2:0 Siegen.

Auf das 5:2 am Dienstag lassen die Panthers in der zweiten Partie im Stadion der Hurricanes in Raleigh, North Carolina, ein 5:0 folgen. In den nächsten zwei Spielen hat das Team aus Sunrise Heimrecht. Einiges spricht also für die dritte Final-Teilnahme der Panthers in Folge.

Am Donnerstag stellen sie schon im ersten Drittel die Weichen auf Sieg, nach knapp 16 Minuten führen sie 3:0. Sam Bennett macht kurz vor dem Ende des zweiten Abschnitts in Überzahl mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend endgültig alles klar. Für den Kanadier sind es in diesen Playoffs die Tore 8 und 9. Dazu ist er einer der Vorbereiter des 1:0 des schwedischen Verteidigers Gustav Forsling. Drei Skorerpunkte lassen sich auch Bennetts Landsmann Carter Verhaeghe und der Amerikaner Matthew Tkachuk gutschreiben.

Für die Hurricanes geht mit der neuerlichen Niederlage der Albtraum in Playoff-Halbfinals weiter. In diesem Stadium der Saison gehen sie zum vierzehnten Mal am Stück als Verlierer vom Eis.

