Roman Josi hat in der NHL einen weiteren grossen Auftritt. Der Berner steuert zum 3:2-Heimsieg der Nashville Predators gegen die Washington Capitals ein Tor und zwei Assists bei.

Die letzte Partie, nach der Josi eine ähnlich starke persönliche Bilanz auswies, liegt schon etwas zurück. Mitte April des vorletzten Jahres hatte sich der Captain des Teams aus Tennessee beim 6:4 in der heimischen Arena gegen die Columbus Blue Jackets sogar je zwei Tore und Vorlagen notieren lassen. Vier Skorerpunkte – ein Kunststück, das Josi damals zum bereits achten Mal in der NHL gelungen war.

Gegen die Capitals tritt der 35-jährige Josi als Vorbereiter zum ersten Mal beim Ausgleich zum 1:1 auf, den der gleichaltrige Kanadier Steven Stamkos, mit nunmehr 19 Treffern der erfolgreichste Torschütze der Predators, im ersten Drittel im Powerplay bewerkstelligt. Alex Owetschkin hat die Gäste ebenfalls in Überzahl in Führung gebracht. Der 40-jährige Russe erreicht somit zum 21. Mal die Marke von mindestens 20 Toren in einer Regular Season. Besser in dieser Statistik steht einzig der legendäre, vor neuneinhalb Jahren verstorbene Kanadier Gordie Howe da.

Josi steht ausserdem am Ursprung des 2:1 zu Beginn des dritten Drittels durch den Amerikaner Cole Smith. Gut zwei Minuten danach sorgt er, wiederum im Powerplay, mit seinem Tor zum 3:1 für die Vorentscheidung. Nach dem neuesten Erfolg sind die Predators in der Rangliste der Western Conference nur noch zwei Punkte von einem Platz entfernt, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigen würde.

Niederreiter und Jets schlagen Devils

Zu einem Prestigeerfolg kommt Nino Niederreiter. Die Winnipeg Jets mit dem Bündner bezwingen die New Jersey Devils mit ihrem Schweizer Trio zu Hause 4:3.

Zwei Tage zuvor haben sich die Jets mit Niederreiter gegen die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala 5:1 durchgesetzt und damit die unrühmliche Serie von elf Niederlagen gestoppt, nun entscheidet der Churer Stürmer auch den ersten Vergleich in der laufenden Saison gegen Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler für sich.

Niederreiter ist einer der Vorbereiter des 1:0 durch den Amerikaner Alex Iafallo etwas mehr als eine Minute vor dem Ende des ersten Drittels. Die Devils reagieren prompt. 37 Sekunden später erzielt Captain Hischier mit Tor Nummer 13 in dieser Meisterschaft den Ausgleich. Der Walliser ist mit 33 Skorerpunkten diesbezüglich nach wie vor der erfolgreichste Schweizer in dieser Regular Season.

Die Devils legen auch im zweiten Abschnitt noch zweimal vor, müssen aber jeweils wieder den Ausgleich hinnehmen. Für die Entscheidung zugunsten der Jets ist der Kanadier Tanner Pearson nach sechs Minuten im dritten Drittel besorgt. An der Ranglisten-Situation änderte der zweite Sieg in Folge für Winnipeg wenig. Niederreiter und seine Teamkollegen liegen weiterhin auf dem zweitletzten Platz in der Gesamtrangliste der Liga. Der Rückstand der Devils auf einen Playoff-Platz beträgt nach der vierten Niederlage hintereinander unverändert sechs Punkte.

Hertl-Gala gegen Sharks – Kurashev fehlt

Einen besonderen Auftritt in der Nacht auf Montag legt auch Tomas Hertl beim 7:2-Sieg der Vegas Golden Knights bei den San Jose Sharks hin. Der Tscheche ist zweifacher Torschütze und dreifacher Assistent und schafft so erstmals in einem NHL-Spiel fünf Skorerpunkte. Bei den Golden Knights ist Akira Schmid Ersatz-Torhüter, bei den Sharks fehlt Philipp Kurashev weiterhin verletzungsbedingt.

