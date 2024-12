Fiala-Tor für einmal kein gutes Omen für die Kings

Die Los Angeles Kings bestreiten ihr siebtes Auswärtsspiel in Serie. Kevin Fiala erzielt dabei seinen 13. Saisontreffer. Am Ende nützt er seinem Team nichts.

Die Los Angeles Kings müssen für einmal untendurch.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Los Angeles Kings beenden ihre Auswärtstour von sieben Partien in Serie mit der vierten Niederlage. Gegen die Washington Capitals verlieren die Kalifornier 1:3.

Kevin Fiala gleicht zu Beginn des zweiten Drittels in Überzahl zum 1:1 aus. Es ist der 13. Saisontreffer des 28-jährigen Ostschweizers und hätte ein gutes Omen für die Gäste sein können. Denn in den letzten acht Spielen, in denen Fiala getroffen hat, haben die Kings auch gewonnen. Diesmal ziehen sie jedoch knapp den Kürzeren.

Während die Capitals mit dem Heimerfolg die New Jersey Devils überholen und die Tabellenführung im Osten erobern, können sich die Kings nun auf ein weniger reiseintensives Programm freuen: Die nächsten fünf Spiele bestreiten sie in der heimischen Arena.