Nico Hischier brilliert in der NHL beim 5:2-Sieg der New Jersey Devils bei den Minnesota Wild. Der Captain der Devils erzielt drei Tore.

Nico Hischier ist in Topform. Foto: Julio Cortez

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das erste Mal traf Hischier bereits nach 29 Sekunden nach einem Abpraller. Das 3:1 (44.) war eine herrliche Einzelleistung, beginnend in der eigenen Zone, ehe er im Powerplay auch für das 4:2 (55.) verantwortlich zeichnete. Es war das zweite Mal, dass dem 26-jährigen Walliser Center in der NHL drei Treffer in einer Partie gelangen.

Damit unterstrich Hischier seine Topform. In den letzten zehn Spielen hat er nur einmal nicht gepunktet. Er hält nun bei 33 Saisontoren, womit er einen persönlichen Rekord aufgestellt hat. Bislang schoss er in einer NHL-Qualifikation nie mehr als 31 Treffer.

Siegenthaler weiter verletzt

Timo Meier dagegen blieb zum dritten Mal in Folge ohne Skorerpunkt, Jonas Siegenthaler ist weiter verletzt. Am Vortag waren die Devils bei den Winnipeg Jets (0:4) noch chancenlos geblieben. New Jersey liegt in der Metropolitan Division auf dem 3. Platz, der Vorsprung auf die viertklassierten New York Rangers beträgt weiterhin acht Zähler.

Bereits für die Playoffs qualifiziert sind die Dallas Stars mit Lian Bichsel. Sie gewannen bei den Seattle Kraken auch dank eines Assists des Solothurner Verteidigers mit 5:1. Janis Moser feierte mit den Tampa Bay Lightning ebenfalls einen Sieg – 5:3 zu Hause gegen die New York Islanders. Kevin Fiala dagegen unterlag mit den Los Angeles Kings gegen die Toronto Maple Leafs vor heimischem Publikum 1:3.