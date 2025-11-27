Die New Jersey Devils verteidigen dank eines Overtime-Siegs gegen St. Louis ihre Spitzenposition in der Eastern Conference. Nico Hischier und Timo Meier glänzen dabei beide als Torschützen. Roman Josi und seine Predators geben derweil ein Lebenszeichen ab.

Von den Nashville Predators kommt ein deutliches Lebenszeichen. Das Kellerkind der Western Conference gewinnt auswärts 6:3 gegen die Detroit Red Wings. Roman Josi trifft in der dritten Partie nach dem Comeback erstmals wieder – sein zweites Tor der Saison. Der Captain verwandelt aus spitzem Winkel einen Abpraller zur 3:2-Führung.

Devils-Duo trifft und trifft

Nico Hischier und Timo Meier prägen derzeit das Spiel der New Jersey Devils. Beide treffen in der Nacht auf Donnerstag zum dritten Mal in Serie und führen ihr NHL-Team zu einem 3:2-Sieg nach Verlängerung über die St. Louis Blues mit Pius Suter.

Hischier beteiligt sich an allen drei Treffern: Den Ausgleich zum 2:2 schiesst er selbst (siehe X-Post oben), zuvor und danach bereitet er je ein Tor vor. Der Walliser sammelt in den letzten drei Partien insgesamt acht Skorerpunkte und führt das Ranking der Schweizer Söldner nun mit 21 Zählern (8 Tore/13 Assists) an. Der Ostschweizer Meier, der das erste Devils-Tor auf Vorlage von Hischier schiesst, folgt mit 19 Punkten (8 Tore/11 Assists) knapp dahinter.

Pleiten für Niederreiter und Kurashev

New Jersey führt die Tabelle der Eastern Conference an, gefolgt von den Tampa Bay Lightning mit Janis Moser. Die Mannschaft aus Florida feiert beim 5:1 über die Calgary Flames bereits den fünften Sieg in Serie.

Die Winnipeg Jets stecken in einem Zwischentief. Die Kanadier verlieren zum dritten Mal in Folge. Beim 3:4 gegen die Washington Capitals findet auch Nino Niederreiter nicht in seinen Rhythmus. Der Bündner wartet seit sieben Spielen auf einen Treffer.

Die Colorado Avalanche überrollen derzeit jeden Gegner. Beim zehnten Sieg in Serie bekommen die San Jose Sharks mit Philipp Kurashev die Wucht des Teams zu spüren. Die Kalifornier gehen 0:6 unter. Erfolgreich unterwegs sind auch die Dallas Stars mit Lian Bichsel. Der erste Verfolger von Colorado gewinnt gegen die Seattle Kraken 3:2.

Der Berner Goalie Akira Schmid in Diensten der Vegas Golden Knights erwischt mit einer Fangquote von 87 Prozent nicht den besten Abend. Auch im Penaltyschiessen muss er sich einmal bezwingen lassen. Sein Team verliert 3:4 gegen die Ottawa Senators.

