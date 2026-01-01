Schweizer Trio führt Devils zurück in die Erfolgsspur

Nach vier Niederlagen in Serie kehren die New Jersey Devils auf die Siegerstrasse zurück. Beim 3:2-Sieg gegen die Columbus Blue Jackets tragen sich alle drei Schweizer in die Skorerliste ein.

Beim Gastspiel in Ohio sah es für die Devils lange Zeit nach der fünften Niederlagen in Folge aus. Nach zwei Dritteln lagen die Gäste mit 0:2 zurück, ehe sie das Spiel innerhalb von nicht einmal zwei Minuten drehten. Erst traf der Schweizer Captain Nico Hischier im Powerplay, dann Arseni Grizjuk auf Vorlage von Jonas Siegenthaler und Timo Meier. Schliesslich stellte Luke Hughes mit seinem Treffer den Spielverlauf auf den Kopf.

Ebenfalls mit guten Gefühlen den Jahreswechsel erlebt hat Janis Moser. Der 25-Jährige, der jüngst einen mit 6,75 Millionen Dollar pro Saison dotierten Achtjahresvertrag bei den Tampa Bay Lightning unterschrieben hat, liess sich beim 4:3-Sieg nach Verlängerung gegen die Anaheim Ducks sein viertes Saisontor gutschreiben. Moser eröffnete das Skore nach 13 Minuten mit einem präzisen Handgelenkschuss und trug so seinen Teil zum fünften Sieg der Lightning in Serie bei.

Winnipeg Jets im Sinkflug

Im Schweizer Duell zwischen Akira Schmid und Roman Josi behielt der Routinier die Oberhand. Josi setzte sich mit den Nashville Predators mit 4:2 bei den Vegas Golden Knights durch, wobei die Gäste einen 0:2-Rückstand drehten. Schmid wehrte bei seinem 20. Einsatz in dieser Saison 15 von 19 Schüssen auf sein Tor ab. Josi war in etwas mehr als 20 Minuten Eiszeit an keinem Treffer beteiligt.

Weiter im Sinkflug befinden sich die Winnipeg Jets. Die Franchise mit Nino Niederreiter, die so gut in die Saison gestartet war, bezog beim 1:2 in Detroit die siebte Niederlage in Serie. Niederreiter wartet seit Ende November respektive 14 Spielen auf eine Torbeteiligung.