Nach Einwechslung bei Pleite Schmid nach Check gegen sich mit Big Save

Wieder einmal zu einem Einsatz kommt Torhüter Akira Schmid für die Vegas Golden Knights. Dies unter speziellen Umständen: Nach drei Gegentoren in den ersten neun Minuten wird er für Stammkeeper Adin Hill eingewechselt – und zeigt später eine starke Parade.