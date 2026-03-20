Schmid nach Check gegen sich mit Big Save

Wieder einmal zu einem Einsatz kommt Torhüter Akira Schmid für die Vegas Golden Knights. Dies unter speziellen Umständen: Nach drei Gegentoren in den ersten neun Minuten wird er für Stammkeeper Adin Hill eingewechselt – und zeigt später eine starke Parade.
Publiziert: vor 20 Minuten
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