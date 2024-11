In der Nacht auf Donnerstag fällt in der NHL ein schier unglaubliches Tor. Aus Schweizer Sicht können Kevin Fiala und Philipp Kurashev auf einen erfolgreichen Abend zurückschauen.

Was macht er da? Washington-Keeper mit unfassbarem Eigentor

1/6 Der ungläubige Blick nach oben von Washington-Keeper Lindgren nach seinem Aussetzer. Foto: keystone-sda.ch

Ist das der Aussetzer des Jahres? Washington-Keeper Charlie Lindgren produziert in der NHL jedenfalls ein unfassbares Eigentor: Er schaffts im Spiel gegen Tampa Bay Lightning tatsächlich, die Scheibe beim Stand von 3:3 im 3. Drittel in seinen eigenen Kasten zu befördern!

Nutzniesser ist Tampa-Star Brayden Point, dem für einen Befreiungsschlag ein Tor gutgeschrieben wird, weil es im Eishockey in der Statistik keine Eigentore gibt. Für die Mannschaft des Schweizers Janis Moser gibts aber trotz Freak-Goal keine Punkte: Die Washington Capitals drehen die Partie in der Schlussphase noch zum 5:4.

Fiala trifft und gewinnt

Erfolgreicher endet der Abend für Kevin Fiala, der beim 4:1 der Los Angeles Kings gegen die Winnipeg Jets seinen achten Saisontreffer erzielt. Der St. Galler Fiala befindet sich derzeit in einer schwierigen Phase. Nachdem es ihm zu Beginn der Saison ausgesprochen gut gelaufen ist, verbucht der 28-jährige Stürmer in den vergangenen acht Partien lediglich einen Skorerpunkt. Gegen die Winnipeg Jets beendet er zu Beginn des Schlussdrittels mit dem 3:1 eine lange Durststrecke und trifft erstmals seit Anfang November wieder.

Nino Niederreiter auf der anderen Seite bleibt blass. Die Winnipeg Jets können sich trotz der fünften Saisonniederlage an der Spitze der Western Conference halten.

Niederlagen Devils und Predators – Kurashev punktet bei Sieg

Überhaupt nicht auf Touren kommen in der Nacht auf Donnerstag die so formstarken New Jersey Devils. Im Heimspiel gegen die St. Louis Blues kassiert der bisherige Spitzenreiter im Osten eine empfindliche 0:3-Niederlage. Bereits nach 16 Minuten hat das Schlussresultat Bestand. Nico Hischier weist eine Minus-1-Bilanz aus, Jonas Siegenthaler steht bei allen Gegentreffern auf dem Eis. Timo Meier fehlt nach seinem Stockschlag ins Gesicht von Zachary L'Heureux gesperrt.

Trotz persönlicher Erfolgserlebnisse als Verlierer vom Eis gehen Roman Josi und Pius Suter. Josi eröffnet bei der 2:3-Niederlage der Nashville Predators gegen die Philadelphia Flyers den Torreigen in der 7. Minute. Suter läutet beim 4:5 der Vancouver Canucks in Pittsburgh die nicht von Erfolg gekrönte Aufholjagd mit dem 2:5 Mitte des 2. Drittels ein.

Ein Ausrufezeichen setzen die Chicago Blackhawks. Das Team mit dem Schweizer Philipp Kurashev schlägt die Dallas Stars 6:2 und gibt die rote Laterne im Westen an Nashville ab. Kurashev, der zuletzt auch auf der Tribüne hat Platz nehmen müssen, hat beim Führungstreffer des Heimteams nach bereits 16 Sekunden seinen Stock im Spiel.