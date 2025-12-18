DE
Kurioser Zufallstreffer
Noch nie musste Fiala weniger für ein Tor machen

Kevin Fiala erzielt glückliches Tor für LA Kings. Der Puck prallte von seinem Schienbeinschoner ins Netz, ein typisches Beispiel für zufällige Tore im Eishockey.
Publiziert: 07:58 Uhr
