New Jersey befindet sich in der NHL weiter auf Playoff-Kurs. Die Devils gewinnen bei den Columbus Blue Jackets 2:1. Timo Meier gelingt ein besonderer Treffer.

1/2 Timo Meier (r., mit Nico Hischier) schafft als dritter Schweizer zum siebten Mal in der NHL mindestens 20 Tore in einer Saison. Foto: Gene J. Puskar

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das erste Tor der New Jersey Devils beim 2:1-Sieg gegen die Columbus Blue Jackets ist eine Schweizer Produktion. Meier trifft nach 13 Minuten im zweiten Drittel zum 1:0, Hischier ist einer der Assistenten. Es ist Meiers Tor Nummer 20 in der laufenden Meisterschaft. Der Ostschweizer schafft diese Marke als dritter Schweizer nach Kevin Fiala und Nino Niederreiter in der NHL zum siebten Mal.

Nur 39 Sekunden nach Meiers Tor erzielt der Schwede Jesper Bratt das 2:0. Mehr als den Anschlusstreffer schaffen die Blue Jackets, die ihre vierte Niederlage in Folge hinnehmen müssen, nicht mehr. Die Devils, die vier der letzten fünf Partien gewinnen konnten, liegen in der Rangliste der Eastern Conference nach wie vor auf Platz 6.

Fiala bereitet Tor vor

Die Tampa Bay Lightning mit Janis Moser bezwingen zu Hause die Philadelphia Flyers 2:0. Die Franchise aus Florida hat derzeit drei Punkte mehr auf dem Konto als die Devils. Eine Niederlage setzt es dagegen für die Los Angeles Kings und Fiala ab. Beim 1:3 auswärts gegen die Minnesota Wild bereitet der St. Galler den Führungstreffer von Bratts Landsmann Adrian Kempe im ersten Drittel in Überzahl vor. Die Kings nehmen derzeit im Klassement der Western Conference ebenfalls Rang 6 ein.

