Kings-Stürmer in Form Fiala brilliert mit sehenswertem Doppelpack

In der Nacht auf Freitag trumpft Kevin Fiala in der NHL gross auf und trifft doppelt. Auch Timo Meier wird zum Torschützen, seine New Jersey Devils gehen aber als Verlierer vom Eis. Und um Janis Moser gibts schlechte Nachrichten.