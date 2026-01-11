New Jersey verpasst trotz Hischier-Tor Befreiungsschlag

Die New Jersey Devils mit den Schweizern Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler unterliegen Nino Niederreiter und den Winnipeg Jets mit 3:4.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Erstmals seit drei Spielen erzielt New Jersey mehr als ein Tor in einer Partie – die vierte Niederlage in Serie kann dennoch nicht verhindert werden. Die Devils müssen sich auswärts Winnipeg, einem der schlechtesten Teams in der Western Conference, mit 3:4 geschlagen geben.

Einer der drei New-Jersey-Treffer erzielt Nico Hischier. Der Captain gleicht 33 Sekunden vor dem Ende des ersten Drittels zum 1:1 aus, als er vor dem Gehäuse von Jets-Keeper Connor Hellebuyck den Puck energisch über die Linie drückt. Zuvor beim 1:0 durch Alex Iafallo für Winnipeg lässt sich Nino Niederreiter einen Assist gutschreiben.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hischiers Teamkollegen Timo Meier und Jonas Siegenthaler bleiben ohne Skorerpunkte. Verteidiger Siegenthaler hat Pech, dass sein Goal zur vermeintlichen 3:2-Führung in der 24. Minute durch eine erfolgreiche Coach's Challenge von Winnipeg wegen Goaliebehinderung nachträglich aberkannt wird.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

keystone-sda.ch Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. keystone-sda.ch In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. Hier gehts zu den Resultaten