Gegen Edmonton
Suter trifft 83 Sekunden vor Schluss zum Sieg

Pius Suter sorgt mit seinem Tor kurz vor Schluss für den 3:2-Sieg der St. Louis Blues – und vor allem für das Ende ihrer Pleitenserie.
Publiziert: vor 51 Minuten
