Meier entzückt mit feinem Trick-Tor bei Devils-Sieg

Kevin Fiala und Timo Meier treffen bei 3:0-Siegen ihrer Teams. Der Treffer von Meier ist dabei in Entstehung und Vollendung sehenswert.

1/5 Timo Meier glänzt beim 3:0-Sieg gegen Edmonton mit einem sehenswerten Treffer. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Kevin Fiala setzt sich im Schweizer Duell mit Roman Josi durch. Die Los Angeles Kings gewinnen gegen die Nashville Predators 3:0. Auch die New Jersey Devils feiern einen 3:0-Erfolg.

Fiala trifft nach 35 Sekunden im letzten Drittel und sorgt mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. Der Ostschweizer skort damit auch im dritten Spiel nach seiner Sperre, die ihm sein Klub wegen eines verpassten Meetings auferlegt hat. Nach zwölf Spielen steht der 28-Jährige bei elf Punkten (sechs Tore, fünf Assists). Josi, der bei Fialas Treffer auf dem Eis steht, beendet die Partie mit einer Minus-2-Bilanz.

Jonas Siegenthaler, Nico Hischier und Timo Meier feiern mit den New Jersey Jets den zweiten Sieg im dritten Spiel ihrer Kanada-Tour. Gegen Stanley-Cup-Finalist Edmonton setzen sie sich dank je einem Treffer pro Drittel durch. Hischier bereitet das 2:0 vor, Meier erzielt das 3:0.

Nach den Spielen in Vancouver (6:0), Calgary (0:3) und nun Edmonton treten die Jets in der Nacht auf Freitag wieder daheim an. Gegner ist mit den Montreal Canadiens erneut ein kanadisches Team.