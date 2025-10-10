DE
NHL: Erstes Tor von Kurashev für San Jose
Erstes Tor für neuen Klub
Kurashev hämmert San Jose in Führung
Gleich neun Schweizer stehen in der Nacht auf Freitag in der NHL im Einsatz. Siege gibts nur für Lian Bichsel mit Dallas und Roman Josi mit Nashville.
Publiziert: vor 27 Minuten
