Erstes Tor für neuen Klub
Kurashev hämmert San Jose in Führung

Gleich neun Schweizer stehen in der Nacht auf Freitag in der NHL im Einsatz. Siege gibts nur für Lian Bichsel mit Dallas und Roman Josi mit Nashville.
Publiziert: vor 27 Minuten
