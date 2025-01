30 Jahre ist es her, als Pauli Jaks für die Los Angeles Kings debütierte und damit als erster Schweizer überhaupt in der NHL. Doch Kevin Fiala und seine Kollegen verlieren am Jubiläumstag.

1/5 Kevin Fiala verliert mit den LA Kings gegen die Florida Panthers. Foto: IMAGO/Imagn Images

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Vor genau 30 Jahren debütierte Pauli Jaks (53) als erster Schweizer in der NHL. Am 29. Januar 1995 absolvierte der Goalie (heute Torwarttrainer bei Ambri-Piotta) sein erstes und einziges Spiel für die Los Angeles Kings. Diese kassieren am Mittwoch, am Jubiläumstag ihres ehemaligen Keepers, eine 0:3-Niederlage auswärts gegen die Florida Panthers.

Kevin Fiala in den Reihen der Kings strebt zum 30-Jahr-Jubiläum des Tessiners seinen 30. Skorerpunkt in dieser Saison an. Doch daraus wird nichts. Der St. Galler kommt nicht auf Touren und erhält eine der schlechtesten Bewertungen in dieser Saison. Trotz der dritten Niederlage in Serie bleiben die Kalifornier auf Playoff-Kurs.

Meier punktet doppelt – Suter mit Empty-Netter

Die New Jersey Devils nehmen derweil gegen die Philadelphia Flyers erfolgreich Revanche. Nach der 2:4-Niederlage von vor zwei Tagen gewinnen sie vor eigenem Anhang gleich 5:0. Timo Meier ist an zwei Treffern beteiligt und weist nun 37 Skorerpunkte aus. Der Herisauer nähert sich somit bis auf sechs Punkte seinem Captain Nico Hischier an, dem erfolgreichsten Schweizer NHL-Skorer dieser Saison. Der Walliser fehlt verletzungsbedingt zum zweiten Mal in Folge.

Im Schweizer Duell zwischen den Nashville Predators mit Roman Josi und den Vancouver Canucks mit Pius Suter jubelt Letzterer gleich doppelt. Das Team des Zürchers siegt auswärts 3:1, wobei Suter 19 Sekunden vor Schluss mit einem Empty-Netter den 13. Saisontreffer erzielt – seinen zweiten in zwei Spielen nach einer Durststrecke von 23 Partien. Vancouver findet mit dem dritten Sieg in Serie nach einem miserablen Start ins neue Jahr wieder den Tritt.

