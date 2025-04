Erfolgreicher Schweizer Abend Meier, Hischier und Fiala verhelfen ihren Teams zum Sieg

Erfolgreicher Abend für die Schweizer Legionäre in der NHL. Timo Meier trifft beim 4:0-Sieg der New Jersey Devils gegen die New York Rangers doppelt. Nico Hischier macht mit einem Empty Netter den Deckel drauf. Auch Kevin Fiala trifft für seine LA Kings.