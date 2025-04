1/4 Kevin Fiala erzielt gegen Utah das wegweisende 2:1. Foto: IMAGO/Imagn Images

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Schweizer NHL-Söldner skoren in der Nacht auf Freitag fleissig. Während Kevin Fiala (28) und Lian Bichsel (20) als Torschützen glänzen, setzt sich Nino Niederreiter als zweifacher Torvorbereiter in Szene.

Kevin Fiala erzielt beim 4:2-Sieg der Los Angeles Kings gegen Utah zu Beginn des Schlussdrittels das wegweisende Tor zum 2:1. Nur 44 Sekunden später erhöhen die Gäste auf 3:1 und stellen damit den dritten Sieg in Folge sicher. Fiala beendet mit seinem 51. Skorerpunkt der Saison eine kleine persönliche Baisse, nachdem er zuvor vier Partien lang ohne Torbeteiligung geblieben war.

Lian Bichsel war Mitte Dezember bei seinem NHL-Debüt gegen Nashville sogleich seine Torpremiere gelungen. Nun trifft der Solothurner Verteidiger in Diensten der Dallas Stars im Duell gegen die Predators erneut. Bichsel sorgt im Heimspiel mit dem 5:1 in der 53. Minute für den Schlusspunkt. Es ist sein dritter Treffer in der besten Eishockey-Liga der Welt. Dallas festigt mit dem siebten Sieg in Folge seinen 2. Platz in der Central Division.

An der Spitze stehen weiterhin die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter (32). Der Bündner Stürmer lässt sich beim 4:0-Auswärtssieg gegen die Vegas Golden Knights gleich zwei Assists gutschreiben. Beim unterlegenen Heimteam kommt der Schweizer Goalie Akira Schmid (24) zu seinem zweiten NHL-Kurzeinsatz in dieser Saison. Der Emmentaler wird für das Schlussdrittel eingewechselt und beendet die Partie mit zwei Paraden ohne Gegentor.

Als einziger im Einsatz gestandener Schweizer bleibt Janis Moser (24) ohne Skorerpunkt. Der Bieler Verteidiger verliert mit Tampa Bay das Gastspiel in Ottawa 1:2. Die Lightning verpassen damit die vorzeitige Playoff-Qualifikation.