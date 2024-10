Nach dem 4:1 am Freitag gewinnen die New Jersey Devils mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler auch das zweite NHL-Spiel in Prag gegen die Buffalo Sabres, diesmal 3:1.

Auch Meier feiert erstes Tor in der neuen Saison

New Jerseys Timo Meier (Nummer 28) freut sich über sein 3:1 gegen die Buffalo Sabres. Foto: Petr David Josek 1/2

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Haben am Vortag Hischier mit einem Tor und Siegenthaler mit einem Assist gepunktet, trägt sich diesmal Meier in die Skorerliste ein. Der 27-jährige Power-Stürmer, der sich nach der vergangenen Saison einer Schulteroperation hatte unterziehen müssen, erzielt in der 55. Minute nach herrlicher Vorarbeit von Jesper Bratt das 3:1.

Für die Tore der Devils vom 0:1 (29.) zum 2:1 (48.) zeichnen mit Seamus Casey (32.) und Paul Cotter zwei Zugänge verantwortlich. Am Freitag haben drei der vier Tore Neuverpflichtungen geschossen – schon in diesem Spiel war Cotter erfolgreich.

Sabres noch kein richtiger Gradmesser

New Jersey scheint also tatsächlich an Breite gewonnen zu haben. Allerdings traf die Mannschaft von Neo-Trainer Sheldon Keefe mit den Sabres auf ein Team, das letztmals 2011 die Playoffs erreicht hatte. Es muss sich als erst zeigen, wie gut die Devils nach der enttäuschenden vergangenen Saison wirklich sind.

Die beiden Teams reisen nun zurück in die USA. Nächster Gegner von New Jersey sind in der Nacht auf Freitag vor heimischem Publikum die Toronto Maple Leafs, also jene Equipe, bei der Keefe zuvor Headcoach gewesen ist.