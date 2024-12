New Jersey ist in der NHL weiter nicht zu stoppen. Auch nach der kurzen Weihnachtspause machen die Devils gleich wieder mit dem Siegen weiter. Diesmal auch dank der Mithilfe von Captain Nico Hischier.

1/4 Auch dank Nico Hischiers Tor fahren die Devils ihren nächsten Sieg ein. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die New Jersey Devils haben ihren Elan in der dreitägigen Weihnachtspause nicht verloren. Auch dank eines Tors von Nico Hischier feiern sie mit dem 4:2 gegen die Carolina Hurricanes einen dritten Sieg in Folge.

Hischier erzielt seinen 18. Saisontreffer in der 17. Minute zum 2:1. Der Captain der Devils schliesst einen Gegenangriff erfolgreich ab, 42 Sekunden nachdem sein Team ausgeglichen hatte. Am 1:1 des Tschechen Ondrej Palat war Jonas Siegenthaler mit einem Assist beteiligt.

Die endgültige Entscheidung führen die Devils, die die Eastern Conference anführen, im Mitteldrittel herbei. Ohne Schweizer Beteiligung treffen Luke Hughes (25., 3:2) und Dawson Mercer (29., 4:2). New Jersey steht nach 38 Partien bei 24 Siegen.

Bichsel mit fünftem NHL-Einsatz

Für die anderen Schweizer, die am Freitag im Einsatz standen, verlief die Rückkehr aufs NHL-Eis weniger erfolgreich. Roman Josi unterliegt mit den Nashville Predators in St. Louis 4:7 und weist nach der Partie eine Minus-3-Bilanz auf. Der zum fünften NHL-Einsatz gekommene Lian Bichsel verliert mit den Dallas Stars in Minnesota nach Verlängerung 2:3, Philipp Kurashev geht mit den Chicago Blackhawks, die zusammen mit San Jose das einzige Team sind, das in dieser Saison derzeit weniger Punkte hat als Nashville, in Buffalo mit 2:6 unter.