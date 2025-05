Im Schweizer Duell in den NHL-Playoffs kann Nino Niederreiter mit den Winnipeg Jets das vorzeitige Aus gegen die Dallas Stars mit Lian Bichsel verhindern. In der Serie stehts nach dem Heimsieg der Kanadier nun 2:3.

1/2 Die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter (l.) halten sich gegen die Dallas Stars (hier Mikko Rantanen) in der Serie. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Winnipeg Jets verkürzen gegen Dallas Stars auf 2:3 in NHL-Playoffs

Nino Niederreiter verteilt die meisten Checks, Bichsel erhält verhängnisvolle Strafe

Owetschkin fliegt mit Washington raus Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Viertelfinalserie zwischen den einzigen in den NHL-Playoffs verbliebenen Schweizern ist noch nicht entschieden. Winnipeg mit Nino Niederreiter verkürzt gegen Dallas mit Lian Bichsel auf 2:3.

Nach zuletzt zwei Niederlagen auf fremdem Eis melden sich die Jets mit einem 4:0-Heimsieg gegen die Dallas Stars zurück. Nino Niederreiter bleibt zum zweiten Mal in dieser Serie ohne Skorerpunkt. Der Churer Powerstürmer überzeugt allerdings mit seiner Physis und verteilt am meisten Checks (6).

Bichsels verhängnisvolle Strafe

Bichsel übertreibt es in dieser Hinsicht einmal. Der Solothurner Verteidiger wandert in der 51. Minute wegen übertriebener Härte auf die Strafbank. Winnipeg nutzt das Powerplay prompt und kommt durch Wladislaw Namestnikow zum vorentscheidenden 3:0.

Während Nikolaj Ehlers, der Sohn des in der Schweiz bestens bekannten Trainers Heinz Ehlers, mit dem 4:0 ins leere Goal beim Heimteam noch zum Doppeltorschützen avanciert, feiert Connor Hellebuyck mit 22 Paraden seinen zweiten Shutout in diesen Playoffs.

Nun benötigen die Winnipeg Jets einen ersten Auswärtssieg in dieser Serie, um das Saisonende abzuwenden. Spiel 6 in Dallas findet am Samstag statt. Die Partie beginnt um 22 Uhr Schweizer Zeit.

Owetschkin mit Washington ausgeschieden

Ausgeschieden sind die Washington Capitals. Das Team um Superstar Alexander Owetschkin kassiert im Heimspiel gegen die Carolina Hurricanes mit 1:3 im fünften Spiel die vierte Niederlage.

Damit werden die Hurricanes ihren zweiten Conference Final innert drei Jahren bestreiten. Der Gegner ist entweder der amtierende Stanley-Cup-Sieger Florida Panthers oder die Toronto Maple Leafs. Florida führt in der Serie mit 3:2.

keystone-sda.ch Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. keystone-sda.ch In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. Hier gehts zu den Resultaten